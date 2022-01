Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz unieważnił niezgodne z prawem zapisy uchwały o podwyżkach diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego

Na sesji 26 listopada 2021 roku Rada Powiatu Inowrocławskiego przyjęła uchwałę o podwyżkach diet.

W paragrafie 4 znalazły się zapisy dotyczące potrąceń za nieobecność na sesjach i komisjach:

1. Za nieobecność radnego:

1) na sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego - dieta ulega zmniejszeniu o 15%;

2) na posiedzeniu komisji Rady oraz na posiedzeniu Zarządu Powiatu Inowrocławskiego - dieta ulega zmniejszeniu o 10%.

2. Potrącenia, o których mowa w ust. 1 i 2 nie mogą przekroczyć 75% należnej diety.

3. Radny zachowuje prawo do diety w pełnej wysokości w razie nieobecności spowodowanej chorobą trwającą nieprzerwanie co najmniej 30 dni i wymagającą leczenia szpitalnego, za okres tego leczenia. Podstawą do wypłaty diety jest zaświadczenie lekarskie wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami.