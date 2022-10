Wojewoda ogłosił, że dodatkowe pieniądze trafią do gmin. To ponad 400 milionów

Co to za pieniądze? - W związku z wprowadzonymi zmianami podatkowymi, rząd obniżył podatki w Polsce. PIT spadł z 18 na 12 proc. Zmieniono też kwotę wolną od podatku, która również ma wpływ na to, że więcej pieniędzy zostaje w kieszeni Polaka - zaznaczał Bogdanowicz.

Do planowanego otwarcia wyremontowanej Hali Targowej przy Magdzińskiego w Bydgoszczy pozostały około trzy miesiące. Znane jest coraz więcej szczegółów na temat lokali, które zagoszczą w obiekcie.

13,7 mld zł ma zrekompensować niższe dochody samorządów gmin

Ale to właśnie PIT zasila w dużej mierze samorządy. - 48 proc. z PIT trafia do samorządów, a reszta do budżetu Państwa - dodaje wojewoda.

Stąd obniżka podatku PIT oznacza, że mniej pieniędzy trafia do samorządów. - Rząd to rekompensuje i przekazuje wsparcie - jeszcze tylko w 2. półroczku 2022 roku - i będzie to 13,7 mld zł.