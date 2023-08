Wspaniały mecz siatkarek, Akademicka Reprezentacja Polski już w półfinale uniwersjady!

W hali Chengdu University Gymnasium zebrało się ponad tysiąc stu widzów, w tym bardzo silna i głośna grupa kibiców z naszego kraju, w tym siatkarzy Akademickiej Reprezentacji Polski. Dziewczyny od pierwszych akcji pokazały, że nie mają zamiaru oddawać pola medalistkom poprzedniej uniwersjady, uzyskały szybko prowadzenie i nie oddały go już do końca pierwszej partii. W drugiej to rywalki miały inicjatywę, ale biało-czerwone zagrały bardzo dobrze w końcówce i udało się im zwyciężyć na przewagi, do 25. Do awansu do półfinału brakowało już tylko seta. Wtedy na chwilę przebudziły się Włoszki, ale czwarta partia to niewiarygodna wręcz gra naszego zespołu w obronie – Polki broniły w niesamowitych sytuacjach i kończyły kontrataki, odbierając rywalkom ochotę do dalszej gry. Ostatecznie wygrały wysoko w czwartym secie i w całym spotkaniu 3:1.