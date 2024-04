Wybory samorządowe 2024. Jest zgłoszenie o możliwości naruszenia ciszy wyborczej w Kowalewie Pomorskim

- Przy wejściu do lokalu wyborczego w domu kultury w Kowalewie Pomorskim znajduje się telebim. Zwykle jest wyłączony. Dziś, w dniu wyborów, wyjątkowo działał. Około godz. 13 wyświetlało się maksymalnie 20 zdjęć, z czego kilka burmistrza, na różnych imprezach miejskich. Moim zdaniem jest to typowa agitacja wyborcza jednego kandydata i przypadek złamania ciszy wyborczej. Gdyby ten telebim zawsze był włączony, gdyby pojawiały się na nim różne treści, to moglibyśmy to rozmaicie interpretować, dopuszczać myśl, że to niedopatrzenie, ale jeśli telebim z wizerunkiem jednego kandydata jest włączony dziś, przy wejściu do lokalu do wyborczego, to nie mamy złudzeń, że to agitacja naruszająca ciszę wyborczą - informuje nas mieszkanka gminy.