Wyciek kwasu na terenie dawnego Zachemu w Bydgoszczy. Skażony teren zasypano węglanem wapnia

RDOŚ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji, w związku z możliwością wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi w wyniku rozszczelnienia zbiornika, w którym magazynowany był kwas solny. Postępowanie to pozostaje w toku. Z informacji przekazanych przez podmiot korzystający ze środowiska, tj. firmę Brenntag Polska Sp. z o.o. wynika, że w dalszym ciągu prowadzone są działania zapobiegawcze.

Wypłynęło 80 tys. litrów kwasu

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 22 czerwca. Ze zbiornika z kwasem solnym o stężeniu 32 procent wyciekło ponad 80 tysięcy litrów tej substancji. Część kwasu zgromadziła się bezpośrednio pod zbiornikiem, ale reszta utworzyła rozlewisko o powierzchni około 1 tys. metrów kwadratowych. Miejsce zabezpieczali, m.in. strażacy ze specjalnego zespołu ratownictwa chemicznego. Skala koniecznych działań okazała się ogromna.

Największa taka akcja straży w historii jednostki

- Na miejsce wysłano kolejną Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego, tym razem z Włocławka - mówi st. kpt. Karol Smarz, rzecznik Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy. - Działania strażaków specjalistów skupiły się głównie na jak najszybszym przepompowaniu wyciekłego kwasu do zbiorników zastępczych. Zbudowano układy z armatury o odporności chemicznej, opierając się na pompach wysoko odpornych – pneumatycznej i wężowej.

Utrudnieniem działań była powstała chmura toksyczna, która oprócz zagrożenia z uwagi na swoje właściwości, ograniczała znacznie widoczność, nawet do jednego metra. Nieustannie wprowadzano kolejnych ratowników chemicznych w strefę działań.

- Łącznie działania trwały ponad 21 godzin, zaangażowanych zostało 29 zastępów, z czego 14 w jednym czasie w kulminacyjnym momencie akcji. Przekłada się to na liczbę 89 strażaków, w tym 22 ratowników chemicznych. Strażacy zużyli ponad 50 ubrań ochrony chemicznej, na miejsce zadysponowano również specjalistyczny wóz z zapasem butli z powietrzem do prowadzenia działań - wylicza Karol Smarz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Dodaje, że była to największa akcja od czasów powołania Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-ekologicznego w Bydgoszczy.

- Wszczęte zostało postępowanie w związku ze skażeniem środowiska - informuje prok. Włodzimierz Marszałkowski, szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe. - Na razie jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko.