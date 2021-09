Wygraj podwójne zaproszenie na warsztaty kulinarne z Karolem Okrasą. Do udziału w konkursie zaprasza marszałek województwa Piotr Całbecki

Karola Okrasę znają chyba wszyscy – jest jednym z najbardziej utalentowanych szefów kuchni swojego pokolenia. Zawodowe szlify zdobywał w hotelu Le Meridien Bristol, gdzie został pierwszym polskim szefem kuchni. We wrześniu 2010 r. otworzył autorską restaurację „Platter by Karol Okrasa” w hotelu Intercontinental w Warszawie.

Od lat prowadzi popularne telewizyjne programy kulinarne: „Kuchnia z Okrasą”, „Smaki czasu z Karolem Okrasą”, a także „Okrasa łamie przepisy”, w którym sięga do starych, wypróbowanych przepisów, by odkryć ich smak na nowo. Jest też wielkim miłośnikiem podróży, które często inspirują go do wprowadzania nowych smaków do kuchni. Był wielokrotnie nagradzany za swoje kulinarne osiągnięcia – między innymi państwową odznaką BENE MERITO, przyznawaną za zasługi dla promocji polskiej kultury w kraju i za granicą.

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE

To właśnie Karol Okrasa poprowadzi nasze specjalne gęsinowe warsztaty kulinarne. Odbędą się 5 listopada w Akademii Kulinarnej w Toruniu. Wy również możecie wciąć w nich udział!

Wystarczy, że za pomocą ankiety zróbcie sobie kreatywne zdjęcie podczas gotowania ulubionych potraw i napiszcie maksymalnie w 11 słowach, dlaczego to Wy powinniście wygrać udział w warsztatach kulinarnych z Karolem Okrasą. Pamiętajcie, że w Waszym uzasadnieniu powinno się pojawić słowo „gęsina”.

Siedem najlepszych zgłoszeń nagrodzimy dwuosobowymi zaproszeniami na warsztaty.

Konkurs trwa od 1 do 18 października 2021 r.

Powodzenia!