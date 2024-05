Wyjaśniamy czerwcowo-lipcową waloryzację emerytur 2024. Mamy wyliczenia brutto [23.05.24]

Rekordowa waloryzacja w 2024 roku dla nowych emerytów

Tegoroczna waloryzacja nowych emerytur zapowiada się jako wyjątkowo korzystna dla osób planujących przejście na emeryturę. Zgodnie z przewidywaniami, waloryzacja ta może wynieść od 14,8 do 14,9 proc., co stanowi rekordowy wzrost. Dla przyszłych emerytów oznacza to możliwość otrzymania wyższych świadczeń emerytalnych, jeśli zdecydują się na zakończenie aktywności zawodowej w drugiej połowie lipca 2024 roku.

Decyzja o przejściu na emeryturę w tym strategicznym momencie może przynieść znaczące korzyści finansowe. Jest to rezultat rocznej waloryzacji kapitału zgromadzonego na kontach w ZUS, która przeprowadzana jest każdego czerwca. Dzięki temu, składki emerytalne nie tracą na wartości, co jest kluczowe dla wysokości przyszłych świadczeń.

Dodatkowo, osoby, które złożą wniosek o emeryturę w lipcu, mogą liczyć na tzw. "czternastkę", czyli dodatkowe świadczenie, choć dokładny termin jego wypłaty oraz decyzja w tej sprawie pozostają jeszcze nieznane. Oczekuje się, że nowy rząd zajmie się tą kwestią, co czyni lipiec optymalnym momentem na przejście na emeryturę.