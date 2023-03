Wyjątkowe Welconomy Forum in Toruń 2023! 30. edycja Forum i 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika

- Wspólna dyskusja, wbrew różnym podglądom, może wnieść wiele dobrego dla Polski - mówi w rozmowie ze Strefą Biznesu "Gazety Pomorskiej" dr Jacek Janiszewski, przewodniczący Stowarzyszenia "Integracja i Współpraca", organizator Welconomy.

3 kwietnia w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki rozpocznie się wyjątkowe Welconomy Forum in Toruń, ponieważ to będzie okrągła, 30. edycja Forum. Mamy również Rok Kopernikański, w lutym obchodziliśmy 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Dlatego sesja rozpoczynająca Welconomy nawiązuje do traktatu tego wielkiego Polaka "O obrotach sfer niebieskich." Co się będzie działo?

Welconomy będzie, rzeczywiście, wyjątkowe. Zaprosiliśmy półtora tysiąca gości z Polski i za granicy. W sesji inaugurującej, którą poprowadzi Andrzej Jonas - założyciel i redaktor naczelny "The Warsaw Voice", wezmą udział m.in. prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek - były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prezydent Bronisław Komorowski, Henryk Kowalczyk - minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy Artur Balazs - dawny szef resortu rolnictwa. Będziemy rozmawiać o zmianach, które w minionych trzydziestu latach zaszły w polskim życiu politycznym i gospodarczym. Proszę zauważyć, że integrujemy różnych polityków, byłych i obecnych ministrów, którzy reprezentują rozbieżne poglądy. I, jeśli chcą oni, w Toruniu, razem dyskutować o sprawach najważniejszych dla naszego kraju, to jest dla nas ogromna radość, dla mnie osobiście i naszego Stowarzyszenia "Integracja i Współpraca". Jestem głęboko przekonany, że wspólna dyskusja może wnieść wiele dla naszej troski o dobro wspólne, którym jest Polska. Z kolei do części nawiązującej do Mikołaja Kopernika "O obrotach rzeczywistości społecznej...", którą moderował będzie prof. dr hab. Michał Kleiber - były prezes PAN, zaprosiliśmy m.in. Pawła Borysa - prezesa PFR, dr Aleksandrę Hadzik - prezes KRUS czy prof. Gertrudę Uścińską, prezes ZUS.

Mikołaj Kopernik, człowiek, który "wstrzymał słońce, ruszył ziemię"był nie tylko astronomem, ale także ekonomistą, prawnikiem, tłumaczem, lekarzem.

W tak symbolicznym roku nie można pominąć kogoś, kto w historii świata jest porównywalny do Leonarda da Vinci. Największą siłą Kopernika jest jego interdyscyplinarność. I nasi goście będą go prezentować właśnie jako filozofa, myśliciela, lekarza, ekonomistę. Przykład Kopernika najlepiej pokazuje, że można podbijać świat. My też możemy! Chcemy łamać stereotypy dotyczące małych i średnich firm, które - o ile - nie boją się sprzedawać swoich produktów i usług w Europie, to poza kontynentem, jak w Ameryce czy Azji, już nie mają takiej odwagi, szkoda! Chcemy im pomóc likwidować te bariery. Nie bójcie się inwestować za granicą, przecież możecie tworzyć firmy o charakterze globalnym. Jestem już po rozmowie w ambasadzie Stanów Zjednoczonych o umożliwieniu spotkań biznesowych ze stroną amerykańską. Zresztą, nasze Forum Gospodarcze cieszy się renomą nie tylko w Europie, ale i na innych kontynentach. Dowodzą tego wystąpienia gości, którzy przyjeżdżają do Torunia z Azji, Ameryki Północnej i Południowej.

Podczas dwóch dni Welconomy Forum in Toruń będzie poruszonych także wiele innych ważnych tematów dotyczących bezpieczeństwa państwa w aspektach militarnych, energetycznych i ekonomicznych.

Będziemy o tym rozmawiać na panelach dyskusyjnych. Ponadto po raz kolejny poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia dotyczące rolnictwa i rozwoju wsi. Znajdą się one w programie konferencji Agro-Welconomy. Podsumujemy też drugą edycję konkursu wiedzy o gospodarce Welconomy Genius, w którym wzięło udział 15 szkół średnich z regionu. Będziemy go rozwijać poza Kujawsko-Pomorskie. Cieszę się, że młodzież interesuje się gospodarką.

To trudne, ale gdyby miał Pan w kilku słowach podsumować, co zmieniło się od pierwszego Welconomy 30 lat temu?

Gdy zaczynałem organizować Forum wiele osób się śmiało, jak mówiłem, że Polska stanie się państwem obywatelskim, wejdzie do Unii Europejskiej i NATO. Nie wierzyli! Mówili: "Kraj obywatelski? Może. Jednak NATO i Unia są poza zasięgiem". Na forach, jeszcze wcześniej w Międzyzdrojach czy Ciechocinku, przygotowywaliśmy biznes do takiej wspólnoty, m.in. jak dysponować wspólnymi pieniędzmi. No i stało się, jesteśmy w UE i NATO. Welconomy bardzo pomogło w tej integracji.

