Wykładowczyni Collegium Medicum w Bydgoszczy miała obrażać studentki, które umieściły logo strajku kobiet przy swoich zdjęciach

Z przedstawionych przez Lewica Razem nagrań wynika, że pracowniczka uczelni miała użyć wobec studentek takich sformułowań, jak: „co to jest za kobieta co zabija własne dziecko”, „proszę nie epatować swoim chorym podejściem do życia i uważaniem że zabijanie jest normą, bo jedna pani mi się wyświetla jako LGBT, druga pani to jest typ pani Lempart”, „co to jest za kobieta, która nie wie jaką ma płeć”, „nic nie umiecie, ale od zabijania specjalistki”, „bezczelne baby”, „wy się zabierzcie do roboty i wreszcie zacznijcie studiować i się uczyć”, „proszę zacząć czytać encykliki świętego Jana Pawła II”.

Adam Hoffmann, członek zarządu okręgu bydgoskiego Lewicy Razem przypomniał zapewnienia rektora UMK, że postawa protestujących spotyka się ze zrozumieniem i szacunkiem ze strony władz uniwersytetu.