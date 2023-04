Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 18.04 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 18.04? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w kujawsko-pomorskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Gdzie obecnie (18.04 9:09) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim? powiat aleksandrowski Ostrowąs.

18.04 od godz. 7:53 do 10:00 Chromowola, Koneck, Rybno, Straszewo.

18.04 od godz. 7:53 do 10:00 powiat brodnicki Chlebowo 39, Grzęby 4, od 7 do 15, 25, 25A, 26, 27, od 29 do 36, 38, od 40 do 45, 47, 146/1, 32, 68/1, Zasadki 4, 6, 8.

18.04 od godz. 8:00 do 10:00 Zbiczno ulice Łąki 44 A, 59, Okrężna 6, Plażowa 10, 26, Pod Sosno 20, 27, 28, 175/10 19, 26A, 27 E, 27A, 27b, 27N, od 29 do 32, 34, 34A, 34B, 35, 36, 36A, 37, 38, 38A, 38B, 38d, 39, 40B, 41, 43, 43A, 43E, 43G, 43i, 44, 45, 271A, 271D, 271E, 188/6, 202/6, 210/2, 210/4, 211/1, 213/9, 217/1, 217/5, 218/1, 219/12, 219/14, 219/2, 219/3, 219/4, 221/04, 221/10, 221/12, 223/25, 224/1, 225/15, 52/45, 68/12, 68/23, 717/4, 717/8, DZ. 224/15.

18.04 od godz. 8:00 do 16:00

powiat chełmiński Klamry 60F, 61, 66, 68, 123/11, 123/9, 131, 133/1, 133/2, 212/9.

18.04 od godz. 9:00 do 13:00 Bartlewo od 1 do 7, 7A, 8, 9, 9A, od 10 do 12, od 16 do 19, 21, 22, 24, 25, od 27 do 29, 7/10, Tytlewo 13.

18.04 od godz. 9:00 do 14:00 Staw od 4 do 6, 9.

18.04 od godz. 9:00 do 14:00 powiat włocławski Dąbie Kujawskie 22, 23, 23A, 24, 102/5, dz. 102/6.

18.04 od godz. 8:00 do 12:00 powiat radziejowski Sęczkowo od 16 do 26, 40, 41.

18.04 od godz. 8:00 do 10:00

powiat toruński Czernikowo ulice Osiedle pod Lasem 6B, Polna , Toruńska 59, 61, 12/14, 20 , 11/9.

18.04 od godz. 9:00 do 13:00

Brąchnowo ulice 1050-lecia Chrztu Polski 3, 10, 231/29, Gimnazjalna 6, 8, 232/2, Niepodległości 13 11, 231/11, 231/22, 231/24.

18.04 od godz. 8:00 do 12:00 powiat golubsko-dobrzyński Pluskowęsy 47, 50A, 50B, 51, 52, 118/14.

18.04 od godz. 7:00 do 10:30 Włocławek Łagiewniki , 372/10, Warząchewka Nowa od 1 do 6, 6A, 7, 8, 10, 15A, 16, 16/M, 16B, 16G, 16I, 17, 17A, od 18 do 22, 25, OŚW., 357/3.

18.04 od godz. 8:00 do 12:00 Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim powiat rypiński Kowalki .

18.04 od godz. 14:00 do 18:00 powiat toruński Zławieś Mała ulica Topolowa 42, 44, 46, 46A , 50/6, 52.

18.04 od godz. 11:00 do 13:30 powiat świecki Łazy, ul. Sosnowa, ul. Różana, ul. Irysowa, ul. Projektowana, ul. Masztowa

19.04 od godz. 9:00 do 13:00

powiat bydgoski Magdalenka, ul. Jarzębinowa, ul. Polna, ul. Leśna, ul. Ogrodowa, ul. Pionierów, ul. Wiśniowa, ul. Brzozowa, ul. Jałowcowa

21.04 od godz. 9:00 do 13:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

