Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 19.04 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat brodnicki

Chlebowo 39, Grzęby 4, od 7 do 15, 25, 25A, 26, 27, od 29 do 36, 38, od 40 do 45, 47, 146/1, 32, 68/1, Zasadki 4, 6, 8.

19.04 od godz. 8:00 do 17:00

Michałki 7, 8.

19.04 od godz. 8:30 do 12:00

powiat chełmiński

Paparzyn 60A, 143/1, 19/1.

19.04 od godz. 9:00 do 13:00

powiat włocławski

Mikanowo 90, 91, 91A, od 92 do 94, 95e, 157/7, Mikanowo-158/10 , Mikanowo-158/11 , Mikanowo-158/19 , Mikanowo-158/4 , Mikanowo-158/6 (GPO), Mikanowo-158/7.

19.04 od godz. 9:00 do 12:00

Machnacz 1, 2, od 4 do 7, DZ. 239, Wieniec ulice Brzeska 10, 10/1, 260/1, Szkolna 1.

19.04 od godz. 11:00 do 15:00

Brzyszewo od 2 do 4, 6, 26, 32, 101, 103.

19.04 od godz. 9:00 do 12:00