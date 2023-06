Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 26.06

Aleksandrowo od 2 do 8, 10, od 13 do 20, 22, 105/3, 123/20, 20/6, 21/4, 26/3, 26/5, 46/2, dz. 20/7, Aleksandrówek OŚW., Brzezie od 1 do 4, 6A, 7A, od 8 do 15, 15A, 15C, od 16 do 18, 18A, 19, 19A, 20, od 37 do 39, 39A, 41, 42, 44, 45, 45A, 46A, od 47 do 50, 51I, od 52 do 58, 62, 113/4, 58/6, 66/4, 75/13, 80/3, 83/2, DZ. 66/1, DZ. 75/10, Dubielewo 1, 1A, od 2 do 7, 7/8, 8, 9, 9A, 10, 10/2, 11, OŚW., Klementynowo 1, Lipiny 2, 2 B, 5, Lipiny B5A. 26.06 od godz. 8:00 do 10:30

Łowiczek 2NR53, 2NR64, 54, 56, 57, 59, 62, Tomaszewo od 15 do 17. 26.06 od godz. 8:00 do 10:30

Bartniczka , 273/1, Radoszki od 9 do 14, 16, 17, od 19 do 21, 21A, od 23 do 32, 34, 37, 39, 40, 42, 42A, 43, 44, 46, 48, 72, 106, 106A, 106D, 108, 124, 124 A, 124B, 130, 131, 133, 139, 352/1, 180/3, 216/1, 280/6, 328/1, 351, 364/2. 26.06 od godz. 8:30 do 16:30

Józefowo 4, 4B, 13, 14, 14A, 15A, 16, 17/1, 17/2, 17A, 17B, od 18 do 20, 24, 25, 45, 112/14, 112/9, 195, Józefowo od 13 do 15, 23, OŚW., 112/6, 232/3, józefowo-199 (GPO), Smólnik . 26.06 od godz. 8:00 do 12:00

Cyprianka 15A, od 16 do 20, od 22 do 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 25, 27, 27A, 28, 28A, 28B, od 29 do 32, od 64 do 75, od 77 do 90, -, 114/11, 178/2, 185/7, 188/19, 188/18, 188/17, 188/15.

26.06 od godz. 10:00 do 15:00

Kąty, ul. Puławska od nr 1 do nr 15 (dz nr 140/6),, ul. Willowa, ul. Akacjowa od nr 1 do nr 26, Mikówiec, ul. Willowa

26.06 od godz. 9:00 do 13:00

powiat lipnowski

Lubin 46, Lubinek 11, 11a, 12.

26.06 od godz. 8:30 do 13:30

powiat toruński

Szembekowo ulice Lipowa 5, Osiedlowa 84, 85, 89 24, 25, 28, 30, 32, 34, 100/2.

26.06 od godz. 8:30 do 13:30

powiat świecki

Jastrzębie, ul. Turkawki 3, 5, 6, 7, 8,, ul. Ptaków Leśnych 121, 121a

26.06 od godz. 11:00 do 15:00