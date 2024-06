Coraz dłużej pracujemy na państwo! W 2024 roku przestaliśmy płacić dopiero 28 czerwca

Coraz dłużej pracujemy na państwo!

System podatkowy jest nieefektywny!

„Obecny system podatkowy jest coraz bardziej nie tylko nieefektywny o czym świadczy powiększająca się tzw. luka w podatku VAT, ale też rażąco niesprawiedliwy i demoralizujący” - tak uważa Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha. „ Obywatele w prosty sposób przekonują się o jego niesprawiedliwości w momencie kupna ubezpieczenia medycznego przy wyjeździe za granicę, kiedy wysokość opłaty zależy od długości pobytu i miejsca oraz zakresu świadczeń, a nie przychodu od jakiego muszą płacić na miejscu w Polsce. Jaskrawa alogiczność tzw. składki zdrowotnej po jej zmianie w tzw. polskim ładzie, która zwiększyła realne obciążenia podatkowe miała zauważalny wpływ na preferencje wyborcze w wyborach do parlamentu w roku 2023. Przedłużające utrzymywanie przez kolejny rząd szkodliwych zmian miało nie tylko wpływ na sondażowe dla niego poparcie, ale prowadzi do postępującej likwidacji mikro działalności gospodarczej w Polsce”.

Aż 9 procent składki zdrowotnej i... jest kolejka, a nie usługa!

Zdaniem Anny Gołębickiej, ekspertki Centrum im. Adama Smitha, „nie ma nic pewniejszego w życiu niż śmierć i podatki. Podatki płacić trzeba, tylko dlaczego aż takie duże? I tu przychodzi na myśl krzywa Laffera, która pokazuje, że kolejna podwyżka podatków w końcu spowoduje spadek wpływów do budżetu państwa. Wraz ze zmianami wprowadzonymi przez tzw. polski ład niebezpiecznie zmierzamy w tym kierunku. I nie o samą wysokość podatków i tzw. składek tu chodzi, tylko o poczucie niesprawiedliwości w ich płaceniu i ich przeznaczeniu. Podatek to nie abonament i dość często jest on nieekwiwalentny, ale gdy za 9 proc. tzw. składki zdrowotnej dostajemy nie usługę, ale kolejkę do lekarza, to doświadczamy, że system jest jawnie niesprawiedliwy mimo przecież zapłaconego nie małego wcześniej podatku”.