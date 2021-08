Szpital we Włocławku nadal ogranicza przyjęcia pacjentów na niektóre oddziały. Powodem są utrzymujące się braki kadrowe

- Informuję, że w związku z utrzymującymi się brakami kadrowymi, oddziały internistyczne Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku są zmuszone do ograniczenia swojej działalności poprzez ograniczenie przyjęć do w/w oddziałów do dnia 31 sierpnia 2021 – czytamy w piśmie włocławskiego szpitala, podpisanym przez dyrektorkę Karolinę Welkę.