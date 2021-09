Wyremontowana hala OSiR we Włocławku będzie miała jednak nowszą fasadę. Ale też szklaną

Hala sportowo-widowiskowa Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku będzie miała nowszą elewację? Wszystko na to wskazuje. Urząd Miasta ogłosił bowiem przetarg na zaprojektowanie i wykonanie nowej fasady szklanej.

Przed przebudowaną cztery lata temu halą sportowo-widowiskową Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku wciąż stoją barierki i niemożliwe jest dostanie się do środka wejściem głównym. Zagrodzenie drzwi od frontu to skutek decyzji, jaką wydał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, gdy okazało się, że z elewacji nad głównym wejściem odpadają efektowne skądinąd płyty. A to zagrażało i zagraża bezpieczeństwu.