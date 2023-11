Wystawa "Żołnierze bez broni" w Dworze Marzeń w Sielcu koło Żnina [wideo, zdjęcia]

Wystawa "Żołnierze bez broni" w Dworze Marzeń w Sielcu (gmina Żnin) prezentuje mundury oraz książeczki do nabożeństwa, Ewangelie i modlitewniki różnych wyznań, których na przestrzeni lat, ale głównie w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej używali kapelani wojskowi różnych wyznań: protestanckich, katolickich oraz judaistycznych. Można także zobaczyć przenośne ołtarze, służące do odprawiania mszy świętych. Właścicielem tej ciekawej i oryginalnej kolekcji jest Dale Taylor, pochodzący z Anglii, a mieszkający od trzydziestu lat w Poznaniu nauczyciel historii oraz języka angielskiego. Jak sam mówi, pasja do zbierania tejże kolekcji zrobiła się ponieważ niegdyś był pastorem i lubi historię.