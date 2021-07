Z dala od cywilizacji, czyli złote piaski kujawsko-pomorskiej Wisły

A to wszystko w zasięgu mojej kajakarskiej ręki – by filozoficznie stwierdzić. Wsiadam do kajaka na przystani „Zimne Wody” przy ul. Toruńskiej 155 w Bydgoszczy, wiosłuję Brdą do jazu Czersko Polskie, przenoszę kajak na dolny, ujściowy odcinek Brdy i już po niecałej godzinie wypływam na szeroki przestwór wód – na Wisłę. Przede mną widok na fordońskie elewatory, ale to jedyny przemysłowy element w zasięgu wzroku, bo już skręcam w prawo, by zmierzyć się z nurtem Wisły…

Bariera od zgiełku świata

I to jest właśnie bariera, która oddziela mnie od cywilizacji, od tłumów i zgiełku świata. Wiem, brzmi trochę snobistycznie, ale chcę powiedzieć, że każdy może znaleźć dla siebie ów „własny kawałek podłogi” - jak śpiewał Mr. Zoob. Trzeba go tylko znaleźć. Bariera jest solidna, bo wiosłowanie po silny nurt Wisły to wysiłek naprawdę spory, a wody wokół dużo, w wielu miejscach głębokiej.