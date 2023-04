Z toruńskim PTTK do Otłoczyna - już w sobotę 29 kwietnia. Każdy może uczestniczyć

Trasa: Otłoczyn PKP - Otłoczyn - Karczemka - Brzoza Toruńska - Czerniewice (pętla MZK - 11 km), lub dalej przez Rudak-Stawki – Rudak, przez most gen. E. Zawackiej, z zakończeniem na pl. Daszyńskiego (ok. 17 km). Wyprawę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Tadeusz Perlik .

Spotkanie turystów nastąpi o godz. 9.10 na dworcu PKP Toruń Główny, skąd o godz. 9.21 wyjadą do Otłoczyna (kierunek Aleksandrów Kujawski).

Rycerska historia

Jak informuje Henryk Miłoszewski , prezes OM PTTK w Toruniu - w połowie XII wieku okolice Otłoczyna i Brzozy należały do Sasina Januszowica z rodu Ogończyków (żył ok. 1160 roku). Po nim dziedziczył syn Giedko, który w latach 1206 – 1226 był biskupem płockim.

Kolejnym właścicielem Otłoczyna i okolicy był rycerz Klemens, a potem za sprawą córki, która wstąpiła do klasztoru Norbertanek w Strzelnie, jako posag przeszedł na własność klasztoru (ok. 1191 r.). Później norbertanki zamieniły Otłoczyn z biskupem kujawskim Stefanem na młyn wodny w Kwieciszewie.

Od 1206 roku Otłoczyn należał do księstwa Konrada Mazowieckiego. Po raz pierwszy z nazwy, wieś została wymieniona w 1215 roku (Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski).

Granica między mocarstwami

Incydent dyplomatyczny na dworcu

Zdarzały się tam również incydenty, jak dyplomatyczny na dworcu kolejowym w Otłoczynie. Wydarzenie miało miejsce w 1879 roku w Zielone Świątki. Z Aleksandrowa do Otłoczyna przybyli koleją generał – gubernator Inflant p. Adlerberg wraz z adiutantem pułkownikiem Schlieffenem. Obaj panowie nie posiadali potrzebnej wizy konsula niemieckiego, bez której nie mogli być wpuszczeni do Prus. Obaj musieli powrócić pieszo do Aleksandrowa. Gubernator próbował perswadować, a nawet zastraszyć urzędnika granicznego.