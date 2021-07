Z zapartym tchem obserwuję różne językowe fikołki - komentuje Adam Willma

Gdy ktoś przylgnie do plemienia politycznego, w pakiecie kupić musi dziś jego język. W języku progresistów ludzkość to zbieranina krwawych typków niegodnych łona dziewiczej planety. Dla konserw z kolei cała ta ekologia to terroryzm czystej wody, zwykła ekościema. Na przykład przepisy, które mają zlikwidować za kilka lat chów klatkowy kur. Czytam więc opinie, że tak naprawdę kurze w klatkach jest lepiej niż poza klatką, że to taki jej bezpieczny i przytulny domek. Według tego sposobu myślenia 9-piętrowe fermy trzody chlewnej w Chinach z plastikowymi rusztami to „apartamentowiec dla świni”, a przemysłowe ule w Stanach Zjednoczonych - „pensjonat dla pszczół”. Tu również ściana jest na wyciągniecie ręki.

Aby zrozumiał moją intencję konserwatysta, posłużę się nawiązaniem biblijnym: Człowiecze, ostrożnie z tą plemiennością, bo skończysz jak wierny plemieniu Uriasz, którego król Dawid wysłał na bój, a potem niekonserwatywnie potraktował mu żonę.