Zaczynają kreślić nowy plan na kujawsko-pomorskie drogi wojewódzkie. Ruszyły konsultacje

Drogi wojewódzkie w Kujawsko-Pomorskiem to wciąż duży plac budowy. Tylko w tym roku na inwestycje na drogach samorząd województwa przeznaczył pół miliarda złotych. Zaawansowane prace prowadzone są m.in. nad programem budowy obwodnic. W tym roku ukończone zostaną duże projekty związane z kompleksową rozbudową kilku ważnych dróg wojewódzkich; nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, nr 265 Kowal- granica województwa, budową obwodnicy Lubrańca w ciągu drogi 270, przebudowami tras nr 270 Brześć-Lubraniec, nr 254 Brzoza-Łabiszyn i nr 544 Brodnica-granica województwa.

Zlecane są kolejne zadania

- Z myślą o następnych latach oraz jak najlepszym wykorzystaniu środków samorządowych, centralnych i unijnych, będziemy przygotowywać do realizacji kolejne zadania – mówi marszałek województwa Piotr Całbecki . - Dlatego właśnie rozpoczynamy prace nad nowym Planem Rozwoju Sieci Drogowej. Dokument wskaże inwestycje do realizacji, uwzględni także rozwój sieci dróg rowerowych, poprawę bezpieczeństwa i działania związane z odtwarzaniem przydrożnych alei drzew.

Już można składać wnioski do planu

Od 7 kwietnia do 5 maja wszyscy zainteresowani mieszkańcy regionu mogą składać wnioski do planu w ramach wstępnych konsultacji. Na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich działa już zakładka, gdzie udostępniane są m.in. formularz oraz dodatkowe informacje o Planie Rozwoju Sieci Drogowej (https://zdw-bydgoszcz.pl/konsultacje-plan-rozwoju-sieci-drogowej-na-lata-2024-2030/).

Jednym z jej głównych celów są „dostępna przestrzeń i czyste środowisko”. Ich osiągnięcie będzie łatwiejsze z przemyślanym planem, który uwzględniać ma szereg wcześniej zidentyfikowanych problemów. W zakresie inwestycji drogowych są to przede wszystkim:

Plan określi cele, które możliwe będą do realizacji w oparciu o fundusze samorządu województwa do 2030 roku. Urząd Marszałkowski w Toruniu zabezpiecza na infrastrukturę drogową środki własne oraz fundusze zewnętrzne (unijne oraz krajowe). Wiele zadań przygotowywanych jest również w partnerstwie z samorządami lokalnymi.

Plan pozwoli też wybrać do realizacji priorytetowe zadania określone w strategii rozwoju województwa, która wykracza poza rok 2030. By jak najlepiej wykorzystać środki, opracowane zostaną kryteria do typowania inwestycji.