Zaginęli bez wieści. Rodziny nie tracą nadziei, a policjanci z Grudziądza wciąż ich poszukują

Czterech zaginionych mężczyzn poszukuje policja z Grudziądza

Czas płynie, ale rodziny nie tracą nadziei na szczęśliwe odnalezienie synów, mężów, chłopaków... To co bliskich boli najbardziej, to niepewność. Niektórzy mówią, że nawet najgorsza prawda byłaby lepsza niż ta wyrwa, która została po zaginięciu bliskiej im osoby.

Najbardziej zaawansowane poszukiwania osób zaginionych prowadzone są zaraz po przyjęciu zgłoszenia. Często organizowane są wtedy akcje, w których udział biorą dziesiątki funkcjonariuszy, strażaków. Czasem takie poszukiwania organizują bliscy i znajomi zaginionych. Z czasem działania policji są prowadzone coraz mniej intensywnie. Ale wciąż trwają.