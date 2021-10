Zakaz handlu w niedziele uszczelniony. Prezydent podpisał ustawę. Znamy datę, od kiedy sklepy przestaną udawać pocztę

- Nie ma rąk do pracy, więc pracownicy byli do niej zmuszani w niedziele. Czasem w jednym dyskoncie w niedzielę były na miejscu dwie osoby. Nie ma szans, by dwie osoby dobrze obsłużyły klientów, rozpakowały towar i zadbały o porządek - powiedziała w rozmowie z portalem dlahandlu.pl prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom. Małgorzata Marczulewska.