Zaplanuj sobie turystyczny weekend na Kujawach i Pomorzu. Mamy dla Was kilka propozycji

Regionalny Oddział PTTK „Szlak Brdy” już od roku opracowuje questy o Bydgoszczy, jako jedną z ofert dla turystów zwiedzających miasto. Angielskie określenie „quest” (poszukiwanie) to odkrywcze zwiedzanie z rymowanymi zagadkami, polegające na rozszyfrowaniu poszczególnych zagadek i przechodzeniu od miejsca do miejsca, poznając w ten sposób teren.

Wędrówka z toruńskim PTTK

Także w sobotę 2 grudnia Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza mieszkańców miasta i regionu do udziału w kolejnej wyprawie krajoznawczo – pieszej w ramach popularnego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”. Spotkanie turystów o godz. 7.30 na dworcu PKP Toruń Wschodni, skąd o godz. 7.42 nastąpi wyjazd do Chełmży (kierunek Grudziądz). Trasa 16-kilometrowej wycieczki będzie wiodła z Chełmży przez Kończewice, Warszewice, Biskupice, do Pigży. Wyprawę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Jacek Orłowski.

Jak informuje Henryk Miłoszewski, prezes OM PTTK w Toruniu - Warszewice to wieś na ziemi chełmińskiej, wzmiankowana w dokumencie księcia Konrada Mazowieckiego z 1222 roku, w którym przekazał Warszewice (Wars) wraz z innymi grodami i wioskami biskupowi pruskiemu Chrystianowi. W XIV wieku była to wieś czynszowa zakonu krzyżackiego należąca administracyjnie do komturstwa papowskiego. Później, od 1505 roku, stała się własnością biskupów chełmińskich. Około połowy XVII wieku Warszewice występują jako własność szlachecka należąc kolejno do Warzyńskich, Bystramów, Tomaszewskich i Bagniewskich.