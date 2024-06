Zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2024/25. Oto ile będą dostawać na konto [25.06.2024]

Nauczyciele mimo iż niedawno dostali dość wysokie podwyżki ciągle liczą poprawę ich sytuacji finansowej. Jeśli chodzi o wypłaty nauczycieli w nowym roku szkolnym to nie ulegną one zmianie. Kiedy pracownicy szkół mogą liczyć na podwyżki?

Minimalne zarobki nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku wynoszą:

3676 zł netto dla początkującego,

3777 zł netto dla mianowanego,

4363 zł netto dla dyplomowanego.

Podwyżka minimalna jaką dostaną nauczyciele na początku 2025 roku wyniesie 4,1% (tyle samo, co do dla całej budżetówki). To oznacza podwyżkę o około 150 złotych netto dla belfrów. ZNP prowadzi rozmowy z ministrem edukacji o 15% podwyżkach dla nauczycieli od 2025 roku.