Zarobki w Biedronce w 2024 roku - tyle teraz się zarabia w Biedronce. Stawki od magazyniera po kierownika [10.05.2024]

Biedronka jest siecią sklepów należąca do spółki akcyjnej Jeronimo Martins Polska (JMP), której właścicielem jest portugalskie przedsiębiorstwo Jerónimo Martins. Ze względu na liczbę sklepów Biedronka jest największą siecią działającą w Polsce. Pierwszy sklep sieci „Biedronka” otwarto 4 kwietnia 1995 roku w Poznaniu przy ulicy Newtona. Na koniec 2023 roku miała około 3,5 tys. sklepów.

Przeczytaj: Tu zarobisz miesięcznie ponad 10 tys. złotych. I nie trzeba być dyrektorem czy kierownikiem

Pracownicy poza comiesięcznymi pensjami mogą liczyć na benefity pracownicze to bezgotówkowe dodatki do wynagrodzenia. Najbardziej popularne benefity dla pracowników to m.in.: