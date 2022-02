Zaszczepiłeś się na COVID-19, ale nie masz Internetowego Konta Pacjenta? Możesz dostać papierowe zaświadczenie

Zadzwonił do nas pan Janusz z Inowrocławia: - Na początku marca jadę do sanatorium do Kołobrzegu. Mam 78 lat i już dawno się zaszczepiłem na COVID-19. Dawkę przypominającą przyjąłem w grudniu ubiegłego roku. Jestem nieinternetowy, nie mam IKP, więc tak naprawdę nie mam żadnego dowodu, że jestem zaszczepiony. Boję się, że mogą certyfikatu szczepienia wymagać w uzdrowisku albo na przykład w jakiejś kawiarni czy restauracji. Czy mogę zdobyć papierowy certyfikat? - dopytuje się nasz Czytelnik.

Bartłomiej Chmielowiec, rzecznik praw pacjenta, potwierdza, że informację o przyjętych dawkach szczepionki można znaleźć i pobrać z Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Po przyjęciu drugiej dawki pojawia się tam również kod QR, którym możemy potwierdzić zrealizowane szczepienie.