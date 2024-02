Zawisza Bydgoszcz po ostatnim sparingu. Wda Świecie była wartościowym rywalem - zdjęcia

Zawiszanie podejmowali w ostatniej grze kontrolnej lidera IV ligi kujawsko-pomorskiej i głównego faworyta do awansu. Świecianie dysponują bardzo silnym zespołem, który pewnie poradziłby sobie w III lidze. Podopieczni Krzysztofa Urtnowskiego pokazali się w Bydgoszczy z bardzo dobrej strony. Pokonali zawiszan 2:0 po dwóch golach Michała Kalitty.

Niebiesko-czarni zaprezentowali się nie najlepiej. Bardzo szybko stracili bramkę. Potem mieli optyczną przewagę, ale nie potrafili jej przekuć na klarowne sytuacje bramkowe i gole. Drugi stracony gol to efekt rzutu karnego. W drugiej połowie nie udało się zdominować Wdy i strzelić choćby kontaktowego gola. Zawiszanie się starali, ale niewiele z tego pożytku. Jeśli to miała być zasłona dymna przed derbowym spotkaniem z Elaną, to udała się znakomicie. Tradycyjnie sztab Zawiszy nie podał składu.

