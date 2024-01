Zawisza Bydgoszcz się wzmacnia. Przychodzi obrońca z II ligi

Zawisza Bydgoszcz poinformował, że nowym piłkarzem został Paweł Łydkowski. Obie strony związały się półtorarocznym kontraktem. To 24-letni środkowy obrońca, który ostatnio był w kadrze Pogoni Siedlce, ale jesienią nie zagrał w żadnym meczu. Rundę wiosenną sezonu 2022/23 spędził Olimpii Zambrów. W tym klubie był także wypożyczony wiosną rok wcześniej. Półtora sezonu grał także w KKS Kalisz.

"Przed podpisaniem umowy Paweł przeszedł 2-tygodniowe testy w naszym klubie, podczas których wykazał się nie tylko umiejętnościami, ale także znakomitą etyką pracy. Sztab szkoleniowy, po dokładnej ocenie jego występów, zdecydował się zarekomendować Łydkowskiego do zarządu jako wartościowe wzmocnienie kadry pierwszego zespołu" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez klub.

Przypomnijmy, że wcześniej do Zawiszy dołączyli Kamil Włodyka i Ołeksandr Horvath. Z niebiesko-czarnymi pożegnali się Maciej Koziara i Jakub Pachnik, a Stanisław Wędzelewski został wypożyczony do Tarpana Mrocza. Dodajmy, że Korneliusz Sochań, Cyprian Maciejewski oraz Norbert Gaczkowski przechodzą rehabilitację po kontuzjach i trudno przypuszczać kiedy wrócą do normalnych treningów.