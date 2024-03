Zawisza Bydgoszcz - Unia Drobex Solec Kujawski. Derby były jednostronne - zdjęcia kibice + mecz

- To zasługa drużyny oraz sztabu, że ten mecz tak wyglądał - stwierdził Piotr Kołc, trener Zawiszy. - Ciężko nad tym pracowaliśmy przez cały tydzień. Zależało nam, by taka reakcja była po porażce z Elaną. Nasze nastawienie do meczu zdecydowało o naszym końcowym sukcesie. Chciałbym, żeby takie było nasze DNA. Są podwaliny pod taką grę, ale trzeba będzie to potwierdzać w każdym kolejnym spotkaniu - dodał.