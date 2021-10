Na fali wspomnień – bydgoscy kajakarze pod kredowymi urwiskami Rugii Marek Weckwerth

Bydgoska wyprawa kajakowa na tle kredowych klifów Rugii. Na pierwszym planie Jarosław Surwiło – Bohdanowicz Fot. Z archiwum wyprawy Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Rugia to największa wyspa Niemiec o powierzchni 926 kilometrów kwadratowych. Jest niezwykle malownicza, co zachęca do przyjazdu coraz więcej polskich turystów. Jednak rzadko pojawiają się tam polscy kajakarze. Opłynąć tę bałtycką perłę, zostawić za rufami około 150 kilometrów, to czysta przyjemność, ale też spore wyzwanie.