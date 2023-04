Zlot food trucków w Sępólnie Krajeńskim. Zobacz, co można tam zjeść [zdjęcia]

Weekend 22 i 23 kwietnia w Sępólnie Krajeńskim upływa pod znakiem zlotu food trucków z całej Polski. Mieszkańcy mogą spróbować dań z różnych zakątków świata serwowanych w samochodach i przyczepkach. Przysmaki z Azji, Europy i Ameryki w jednym miejscu znajdują się na miejscowym targowisku. Dla miłośników jedzenia to prawdziwa kulinarna podróż dookoła świata. Co ważne, organizatorzy zadbali o to, by food trucki serwowały różne od siebie dania.

I tak, można na przykład spróbować dań z kuchni gruzińskiej: chaczapuri z serem i dodatkami, pierożki chinkali z aromatycznym bulionem i mięsnym nadzieniem oraz wytrawny placek lobiani. Przedstawiciele kuchni azjatyckiej oferują makarony z woka, pad thai z kurczakiem, wołowiną, krewetkami lub tofu. Na fanów kuchni śródziemnomorskiej czekają owoce morza: kalmary oraz krewetki w różnych wersjach.