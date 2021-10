Złote myśli wywiercone z zęba - bieżącą sytuację komentuje Adam Willma

Najlepszym specjalistą od zjawisk ważnych, mniej ważnych i od Chopina, jest mój ulubiony dentysta. Ucięliśmy sobie ostatnio pogawędkę na temat Konkursu Chopinowskiego, z konieczności dość jednostronną. - Ta Ormianka jakoś mnie nie przekonała – zasępił się doktor poprawiając mi ssak pod dolną czwórką. - Jakaś taka była wyidealizowana, przedobrzona. Zbyt perfekcyjna. Zęby tak jej wyprostowali, że po prostu nie ma się do czego przyczepić. Jakoś mnie nie przekonała. Co innego Hiszpan. To był występ! Wspaniały, żywiołowy, taki bardzo naturalny. Nawet jak on się śmieje, to takim uśmiechem typowym dla ludzi z wadą zgryzu.

Dodać należy, że było to jeszcze przed ogłoszeniem werdyktu przez jurorów, którzy – nie miałem wątpliwości - całkowicie podzielili ocenę mojego dentysty.

No więc, jak człowiek nasłucha się Chopina, to od razu na Polaków patrzy jakoś bardziej czule i pobłażliwie. Nawet na pana Sikorskiego, który się nieładnie odezwał do pani Kempy, przyczepiwszy się do buzi posłanki. Pani Kempa zresztą też się zachowała nieelegancko, wołając na pana Sikorskiego „Herr”. Ale po co tak od razu tragizować? Kiedy byłem w podstawówce, mieliśmy w klasie śliczną dziewczynę. No i pewnego dnia kolega Wojtek, łapserdak klasowy, nazwał ją Dziurą. I tak już do niej ta Dziura przylgnęła aż do ósmej klasy. No, ale później o „Dziurze” wszyscy zapomnieli, Wojtek wyszedł na ludzi, dziewczyna wyszła za mąż i żyją długo i szczęśliwie. Więc jak się tak nasłucham Chopina, zaczynam wierzyć, że zarówno pan Sikorski, jak i pani Kempa też jeszcze wyjdą na ludzi i będą żyli długo i szczęśliwie. Nie tak, jak Chopin.