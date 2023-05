Zmarł Mikołaj Konczalski, związany z Włocławkiem artysta – malarz i poeta [zdjęcia]

Mikołaj Konczalski miał 88 lat. Zmarł w sobotę 21 maja 2023 roku

Pogrzeb Mikołaja Konczalskiego odbędzie się w Chrostkowie

Mariusz Konczalski do smutnej wiadomości o śmierci swojego ojca, dołączył także wiersz Mikołaja Konczalskiego pt. „Raj” z katalogu MIKONY:

„Przez to okno widać Raj

Kto nie wierzy

Nich nie patrzy

Z Aniołami chodzi mgła

Pięknie tam jest jak w teatrze

Święci

To jest ludek boży

Aniołowie

To asysta

Pan Bóg dumny i wielmożny

Lśni jak galaktyczny kryształ

A za oknem

Płot i drzewa

Pod jabłonią drzemie cień

Tutaj słońce mnie rozgrzewa

Narwać jabłek aż się chce

Łąka leży jak na plaży

Niebo mruczy falą mórz

Jeśliś tego nie zobaczył

Powie Ci to Anioł Stróż

Na obrazach widać Raj

Nic mi więcej nie potrzeba

Tu jest moich wzruszeń kraj

Widać stąd kawałek nieba