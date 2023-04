Zmarł Roman Abramczyk, najstarszy z twórców firmy Abramczyk. Ceniony działacz społeczny, sponsor bydgoskiego sportu

Zmarł Roman Abramczyk, najstarszy z braci, którzy stworzyli firmę Abramczyk w Bydgoszczy, będącą największym producentem mrożonych ryb i owoców morza w Polsce.

To on przekonał rodzinę do założenia biznesu. Tak wspominał to na łamach „Pomorskiej” Czesław Abramczyk, obecny prezes Spółki: - Roman wierzył w słuszność promowania wśród Polaków ryb, jako jednego z najważniejszych składników diety człowieka i dostrzegał potencjał polskiego rynku. Najlepiej wiedział, gdzie kupić ryby najtaniej. Księgowość miał „w małym paluszku”, został więc nieoficjalnym przywódcą biznesowego stada i wkrótce formalnym założycielem firmy Abramczyk.