Zmiana systemu podatkowego 2021. Wiele emerytów i osób z najniższą płacą zwolnione z podatku

Dziś poznaliśmy oficjalnie pierwsze założenia programu. -Polski ład to wielki program, którego realizacja jest zależna od wygaszania pandemii - tłumaczył Jarosław Kaczyński. - Polakom należy się takie życie, jak w krajach zachodnich - dodawał lider Zjednoczonej Prawicy.

W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku. Zerowy podatek będzie przy płacy minimalnej. To rewolucja podatkowa dla 18 milionów podatków.

Drugą zmianą ma być zwiększenie drugiego progu podatkowego z dzisiejszych 85 tys. zł do 120 tys. PiS będzie dalej dążyć do oskładkowania umów śmieciowych.

Morawiecki dodawał ponadto: - Chcemy, żeby ci emeryci, którzy nie będą pobierać emerytury, nie będą płacić podatków. To zachęta dla tych, którzy mogą i chcą pracować.

Po przemówieniu Morawieckiego doszło do podpisania wspólnej deklaracji programowej przez liderów Zjednoczonej Prawicy: prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego, marszałkini Sejmu Elżbietę Witek, prezesa Porozumienia Jarosława Gowina oraz prezesa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro. Co warte odnotowania podpis złożył także Ziobro. Świadczyć może to, iż Solidarna Polska poprze przedstawione pomysły w głosowaniach.

***

Zobacz także: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - 12 000 Plus. Te osoby będą mogły otrzymać pieniądze

Zobacz także: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - pierwsze założenia. Nowy program 12 000 Plus na dziecko!

Zobacz także: Zerowy Podatek przy płacy minimalnej. Oto nowy plan rządu PiS - proponowane zasady

Zobacz także: Emerytura do 2 500 złotych bez podatku. Oto nowy plan z Polskiego Ładu