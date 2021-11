Zmiany na cmentarzach? Właściciele grobów nie wierzą, że ten projekt przejdzie

„Przepisy wymagały aktualizacji z uwagi na intensywne zmiany społeczne, obyczajowe i techniczne. Zwiększyła się mobilność społeczeństwa, także zagraniczna, oraz zaostrzyły się zalecenia dotyczące zwalczania chorób zakaźnych. Generuje to szereg kłopotów dla obywateli usiłujących sprowadzić zwłoki bliskich z zagranicy” - czytamy w uzasadnieniu.

W lutym został więc przez premiera ustanowiony pełnomocnik spraw reformy prawa związanego z ruchem naturalnym ludności i ochrony miejsc pamięci. Efektem jego pracy jest projekt ustawy, która ma regulować stwierdzania, dokumentowanie i rejestracji zgonów, a także kwestię pochówku, prawa do grobu, funkcjonowania cmentarzy i branży pogrzebowej.

Z prośbą o komentarz w tej sprawie zwróciliśmy się do Jolanty Wolańskiej, kierownik działu usług komunalnych w spółce Orbitor, administrującej toruńskimi cmentarzami: - W odczuciu wielu ten zapis podważa prawa majątkowe dysponentów. Z chwilą postawienia nagrobka na cmentarzu przechodziłby on na własność zarządcy cmentarza, z wszystkimi tego konsekwencjami. Po stronie właściciela cmentarza byłoby dokonywanie wszelkich napraw, zmian, w tym również likwidacja. To tak, jakbyśmy kosztem wyrzeczeń zapłacili za dom, którym dysponować będą później inne osoby.