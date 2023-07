Zmiany w 500 plus dla seniorów. Takie pieniądze mogą dostać emeryci - wyliczenia

Koszty życia są coraz wyższe. Inflacja osiągnęła wysoki poziom i niestety wciąż rośnie. Seniorzy muszą dokonywać opłat za mieszkanie, za media, za prąd, wodę, sporą część dochodów muszą przeznaczać na żywność, a nie można oczywiście zapomnieć o lekach, które również sporo kosztują.

Bywa, że do tego dochodzą koszty opieki nad osobą starszą, jeśli rodzina nie może albo też tej rodziny nie ma. Aby osoby starsze nie zostały wykluczone finansowo ze społeczeństwa, ustalono wiele dodatków i zasiłków, które w znaczący sposób mogą wesprzeć domowy budżet seniorów. Dlatego też wprowadzono wiele świadczeń, które mają pomóc starszym osobom.

500 plus dla seniora - wyliczenia kwot po waloryzacji emerytur w 2024

500 plus dla seniora wypłacane jest uprawnionej do tego osobie dożywotnio co miesiąc. Po zmianie przepisów w 2023 roku grupa uprawnionych wyraźnie się zwiększyła, wzrósł bowiem próg uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Co ważne, na dodatkowe pieniądze mogą liczyć nie tylko osoby uprawnione do emerytury, ale także te, które jej nie otrzymują.