Zmiany w stawkach mandatów. Jest podpis prezydenta, będą surowe kary dla piratów drogowych

Zobacz wideo: Drogowcy w Bydgoszczy przygotowują się do zimy

Celem ustawy jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami i wykroczeniami drogowymi oraz wsparcie osób najbliższych ofiar wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym – informuje Kancelaria Prezydenta RP.

Zmiany wprowadzone do Kodeksu wykroczeń przewidują podniesienie wysokości maksymalnych grzywien (sądowych) z 5 do 30 tys. zł w odniesieniu do niektórych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Podniesiono także dolne granice grzywie. Przykładowo prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie zagrożone grzywną nie niższą niż 2500 zł.