Znamy indywidualnego mistrza Polski. Patryk Dudek na podium [zdjęcia]

Dobre zawody odjechali również Janowski i Dudek, a walka o drugie miejsce między tymi zawodnikami trwała aż do finału zawodów. W nim z tej dwójki jechał tylko Dudek. Żużlowiec Apatora do mety dojechał trzeci (do ostatnich metrów musiał bronić się przed atakami Jarosława Hampela), a to oznaczało, że w klasyfikacji generalnej zrównał się punktami z Janowskim.

Obaj wyjechali do wyścigu dodatkowego. Janowski uciekł ze startu i po czterech okrążeniach na mecie zameldował się przed Dudkiem. W takiej kolejności stanęli też na podium IMP.