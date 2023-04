Znamy składy na inaugurację PGE Ekstraligi. Pokerowa zagrywka Sawiny, GKM bez Krakowiaka i Tarasenki

Pierwszym meczem sezonu 2023 ma być starcie For Nature Solutions Apatora Toruń ze Stalą Gorzów (sobota, godz.18.00). Trener Robert Sawina ogłosił już awizowany skład na to spotkanie i trzeba przyznać, że jest nieco zaskakujący. Pod numerem 1 znalazł się debiutujący w toruńskiej drużynie i w gronie seniorów Wiktor Lampart. To oznacza, że przynajmniej dwukrotnie będzie jechał w prze z juniorami: w biegach 6. i 8.

To pokerowa zagrywka menedżera Roberta Sawiny. W ten sposób wzmacnia pary w kilku innych wyścigach, ale też musi liczyć, że Lampart poradzi sobie z seniorami Stali, m.in. Szymonem Woźniakiem i Martinem Vaculikiem.