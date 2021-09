Znęcała się nad 37. psami! Zapadł prawomocny wyrok w sprawie pseudohodowli pod Grudziądzem

Sąd także wyrokiem zasądził przepadek 37. zabezpieczonych do sprawy czworonogów. Oznacza to, że dopiero teraz można je adoptować. Wiele z nich na czas postępowania prokuratorskiego i sądowego (przy. red. trwało trzy lata) znalazło tymczasowe domy i z informacji władz Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu, które pełniło nad nimi pieczę, wynika że większość osób zadeklarowała ich adopcję.

- Dobrze, że zapadł wyrok skazujący dla właściciela tych zwierząt. Absolutnie nie może być zgody na znęcanie się nad zwierzętami - komentuje Faustyna Szuca, prezes Fundacji Siedem Życzeń , operator COZ w Grudziądzu. I podkreśla: - Trzeba jednak zwrócić uwagę, na to że takie postępowania karne trwają, jak w tym przypadku kilka lat, a psy nie mogły iść do adopcji bo stanowią "dowód w sprawie". To skazuje je na przebywanie w schronisku i tym samym pozbawia możliwości na szybką adopcję i znalezienie bezpiecznego, odpowiedzialnego domu. W tym zakresie powinny zostać zmienione przepisy.

Jak sprawa wyszła na jaw?

Do policji zaczęły docierać zawiadomienia od osób, które kupiły psy od D. Oferty sprzedaży ukazywały się na portalach internetowych. Po kilku dniach, nowi właściciele zaczynali zauważać, że z czworonogami dzieje się coś niedobrego. Udawali się do weterynarzy i wówczas okazywało się, że psy są chore. Niektóre nawet zdychały. Co ważne, choć pseudohodowla znajdowała się w jednej z miejscowości Gminy Dragacz w powiecie świeckim, to na sprzedaż psów pseudohodowcy umawiali się w Grudziądzu bądź wysyłali specjalnym kurierem. Nikt z kupujących nie miał zatem możliwości zobaczenia w jakich warunkach żyły dotąd szczeniaki. Gdy oszukani próbowali się kontaktować z "hodowcami", ci nie odbierali już telefonów i kontakt się urywał.