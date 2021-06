Zrobiłeś błąd w spisie powszechnym? Takie możesz ponieść konsekwencje>>>

Narodowy Spis Powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpoczął się w kwietniu. Mieszkańcy kraju, w tym cudzoziemcy mieszkający w Polsce do końca września 2021 roku mają czas na spisanie się. Obowiązkową formą jest samospis internetowy, jednak dla osób, które nie mają dostępu do komputera, metodą uzupełniającą jest wywiad z rachmistrzem lub spisanie się za pomocą specjalnie uruchomionej infolinii. Udział w spisie jest obowiązkowy, a za odmowę grozi grzywna w wysokości do 5 tys. złotych.