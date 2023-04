Żużlowa liga wystartowała! Tak kibicowaliście Abramczyk Polonii Bydgoszcz w meczu z Orłem [zdjęcia]

Na ten dzień kibice czekali długie tygodnie. Choć sezon żużlowy rozpoczął się już pod koniec marca, to ligowe rozgrywki wzbudzają największe emocje wśród kibiców i to na ligę fani czekają najbardziej.

W tym sezonie bydgoscy kibice liczą, że drużyna włączy się do walki o awans do PE Ekstraligi. Co więcej, że awansuje i po latach przerwy znów będzie ścigać się w elicie. Abramczyk Polonia jest zaliczana do grona faworytów, ale kandydatów do pierwszego miejsca jest więcej. Najgroźniejszym przeciwnikiem wydaje się być Falubaz Zielona Góra, ale cała liga powinna być wyrównana i bardzo ciekawa.

Pierwszy mecz poloniści mają już za sobą. Na swoim torze zmierzyli się z ekipą z Łodzi, uznawaną przez wielu za czarnego konia tego sezonu. Bydgoscy żużlowcy wygrali mecz 49:41, a z trybun wspierali ich kibice.