Zwęglone zwłoki w gminie Kamień Krajeński. Ustalenia Prokuratury Rejonowej w Tucholi

- Sekcja zwłok została wykonana i wiemy, że to mężczyzna. By mieć pewność co do jego tożsamości, niezbędne jest wykonanie badań genetycznych. To jest bardzo wczesny etap postępowania, weryfikujemy wszystkie wątki i wersje śledcze, które zostały przyjęte i nie wykluczamy żadnej z wersji. Bierzemy pod uwagę, że mogło dojść zarówno do czynu samobójczego, jak też do czynu z udziałem osób trzecich. Po zgromadzeniu całości materiału, m. in. opinii badań DNA, z sekcji zwłok oraz biegłego z dziedziny pożarnictwa będziemy mogli podjąć decyzję, co do przebiegu zdarzenia – informuje Marcin Przytarski, prokurator rejonowy Prokuratury Rejonowej w Tucholi.