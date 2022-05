Związkowcy z Polregio: "Nie ma porozumienia. 16 maja staną pociągi w całej Polsce!"

- Wstępne porozumienie? Dziwne, skoro nie było żadnego spotkania na ten temat z zarządem Polregio, nie otrzymaliśmy nawet zaproszenia na nie - dziwi się w rozmowie z "Pomorską" Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce (rozmawiamy z nim 12 maja po południu). - Informacja prezesa Polregio jest jego konfabulacją. Jeśli się dogadamy, czego efektem będzie podpisanie na piśmie porozumienia w sprawie podwyżek pensji dla pracowników, najpóźniej do 13 maja, pogotowie strajkowe zdecyduje, że odwołuje strajk. Zapewniam jednak, że takiego porozumienia nie ma i jeśli to się nie zmieni, 16 maja dojdzie do zatrzymania wszystkich pociągów Polregio w całym kraju, m.in. na Kujawach i Pomorzu.