Życie bez Facebooka? Podczas awarii okazało się prawie niemożliwe

Czego dowodzi światowa panika w momencie, gdy odcięło nas od popularnych serwisów? Masa ludzi poczuła się bezradna i pusta w środku. Co zrobić z tak podarowanym im czasem? Sprawdzanie co chwila, czy ulubione medium już działa, surfowanie po internecie w nadziei na to, że coś innego równie uwodzicielsko zajmie nasz czas? A może powrót do świata realnego? Rozmowa, czytanie książki, nowa pasja? Wielu przyznaje, że trudno im było się skoncentrować w obliczu tak dojmującej straty. Ci, którzy nie poszli spać, czekali nerwowo, aż po północy ukochana zabawka zaskoczy. I wtedy się zaczęło. Spece od wirtualności dowodzili, że bez „feja” nie ma już życia. Logujemy się przez niego do innych internetowych aktywności, w ten sposób udostępniając swoje dane łowcom zasobów – psychicznych i materialnych. Jesteśmy muszką złapaną przez pajęczą sieć. I wcale nam to nie przeszkadza. Tęsknimy, gdy pająk nas uwalnia.