Coraz więcej nas myśli o tym, żeby zamknąć konto na Facebooku - komentuje Karina Obara

Np. moja córka, matka 2,5- latki, na co dzień mieszkająca w Wielkiej Brytanii. „Mamo – mówi – mam już dość. Ciągle coś sprawdzam i lajkuję posty. Zauważyłam, że spędzam na fejsie nawet trzy godziny dziennie.” Zamknęła konto, a żeby pogadać z matką i koleżankami z Polski, korzysta tylko z jednego z komunikatorów sieciowych. Z fecebookowego messengera nie może. Tak już to zorganizował Mark Zuckerberg – nie masz fejsa, nie masz wiadomości na priv. Kolega dziennikarz też zawiesił konto. Przeniósł się na platformę internetową, gdzie publikuje teksty za drobną opłatą. „Facebook to algorytmy, mowa nienawiści, walka prawicy z lewicą, hejt i pyskówka. Uznałem, że nie chcę być hipokrytą, nie będę w tym uczestniczył” – powiedział.