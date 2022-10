Żywność trafiła na wojnę. Cenową, z sieciami handlowymi

- Wszyscy producenci żywności mają problemy, bo negocjacje z sieciami handlowymi są trudne – uważa Jan Kolański, prezes spółki Colian, do której należy m.in. zakład w Bydgoszczy. - Wzrosły koszty produkcji. Dużo więcej płacimy za surowce, energię elektryczną, gaz, opakowania. Koszty pracy i logistyki też są wyższe. Sieci handlowe oczekują utrzymania cen, co w tej sytuacji jest niemożliwe. Czekają nas minimum dwucyfrowe podwyżki.

Sieci chwalą się walką z inflacją

- Rozmowy producentów żywności z sieciami handlowymi były i są bardzo trudne - twierdzi Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyr. gen. Polskiej Federacji Producentów Żywności. - Szczególnie z tymi, które chwalą się walką z inflacją, lecz tak naprawdę kosztem dostawców, nie przyjmując argumentów producentów o wzroście kosztów produkcji. A firmy nie mogą sprzedawać towarów w cenach, które nie pokrywają kosztów produkcji, gdyż prowadzi to wprost do generowania strat, a w konsekwencji do bankructwa. Może to zostać również uznane za dumping cenowy i działanie na szkodę przedsiębiorstwa.