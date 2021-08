18-latka z Sępólna Krajeńskiego okradziona za pośrednictwem OLX i WhatsApp

Zgłoszenie o przestępstwie Komenda Powiatowa Policji w Sępólnie otrzymała w poniedziałek, 30 sierpnia. To już nie pierwsza kradzież za pośrednictwem portali zakupowych oraz aplikacji na smartfon w powiecie sępoleńskim.

- Ofiarą tym razem okazała się 18-letnia mieszkanka Sępólna Krajeńskiego, która wystawiła przedmiot na sprzedaż. Zaraz po wystawieniu towaru na aukcji, skontaktował się ze sprzedającą oszust za pomocą aplikacji WhatsApp na jej numer telefonu. Z treści wiadomości wynikało, że jest zainteresowany kupnem towaru i już za niego zapłacił, a potwierdzenie zapłaty przyjdzie poprzez wiadomość SMS. Po niedługim czasie do sprzedającej dotarła wiadomość z fałszywym linkiem, za pośrednictwem którego sprawca uzyskał dane do karty i do logowania w banku pokrzywdzonej, a następnie z jej konta wypłacił za pomocą kodu BLIK pieniądze w kwocie 1600 złotych – wyjaśnia przestępczy proceder asp. Małgorzata Warsińska, oficer prasowy KPP w Sępólnie.