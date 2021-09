54-letnia kobieta została stratowana przez byki w Pokrzydowie w gminie Zbiczno w powiecie brodnickim. Trwa śledztwo

W piątek, 10 września ok. g. 17 mieszkanka Pokrzydowa wybrała się do lasu na grzyby, a jak dowiedzieliśmy się od asp. szt. Agnieszki Łukaszewskiej, oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy, ok. g. 21 jej ciało na polu, na którym wypasane były byki znalazł mąż i 16-letni syn.

Leszek Rupiński, zastępca Prokuratora Rejonowego w Brodnicy przekazał nam, że byki przerwały pastuch ogradzający teren, a 54-letnia kobieta przechodząca tamtędy została stratowana przez zwierzęta.

W piątek, 24 września Prokuratura Rejonowa w Brodnicy otrzymała pisemną opinię sądowo-lekarską z przeprowadzonej sekcji zwłok, w której uczestniczył także prokurator Leszek Rupiński. Jak z tej opinii wynika, że przyczyną zgonu kobiety była ostra niewydolność oddechowa, która rozwinęła się na podłożu rozległych zmian pourazowych klatki piersiowej. Te pourazowe zmiany, ich charakter i lokalizacja, a także okoliczności znalezienia ciała kobiety pozwalają na stwierdzenie, że rozległe obrażenia ciała były następstwem tratowania przez byki.